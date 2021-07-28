В работе МАКС-2021 приняли участие 290 зарубежных организаций из 55 стран

В рамках МАКС-2021 иностранные партнеры заключили с нашими предприятиями и фирмами контракты на более чем миллиард евро. Это российские самолеты и вертолеты, БЛА, оборудование. Причем речь о контрактах только по оборонной линии, о чем сообщили в Рособоронэкспорте. Все свидетельствует о том, что за прошедшие почти три десятилетия МАКС стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации.

Фото: Алексей Песков, Олег Фаличев

Как человек в прошлом военный, ознакомился прежде всего с уникальными достижениями ОПК, имеющими оборонное или двойное назначение.

Ил -114-300

Новинок десятки, может, даже сотни. Это не только авиатехника, но и материалы, без которых невозможно представить современную авиацию. Например, композитная ткань Росатома, из которой делают подвижные детали для лайнеров МС-21. Раньше такое было только в лабораториях, а теперь в небе. Смотришь и думаешь, как подобное вообще возможно, чтобы композит оказался прочнее металла. Но это так.

Продукция ZALA AERO внушает уважение

Отечественные авиакомпании получили современные лайнеры «Суперджет». В ближайшее время на трассы выйдет еще и новейший магистральный самолет МС-21. На салоне впервые была представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14. Ранее на лайнеры семейства МС-21 устанавливались агрегаты PW1400G американской компании Pratt&Whitney.

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За этим самолетом последуют региональный Ил-114–300, легкий многоцелевой «Байкал», назначенный на смену легендарному Ан-2, а также новые вертолеты, которых давно ждут. Все они выглядят эстетически привлекательно, ярко. Впрочем, даже летчики говорят, что самолет с хорошими летными ТТХ не может быть некрасивым.

«Байкал» – очередная надежда малой авиации

На МАКС-2021 впервые демонстрировались вертолеты Ми-171А3, Ка-32А11М и «Ансат-М». А еще были представлены беспилотные летательные аппараты фирмы «Кронштадт». И это уже не игрушки, а боевые ударные и разведывательные БЛА с дальностью полета в сотни, даже тысячи километров. В частности, «Орион-Э» и другие.

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Однако звездой салона, безусловно, стал новейший российский однодвигательный истребитель 5-го поколения под названием Checkmate (шах и мат) – Су-75. О машине, которая, как считают зарубежные эксперты, станет серьезным вызовом F-35, мы расскажем в ближайших номерах «ВПК». Отмечу лишь, что если такие же одномоторные машины НАТО, как Rafale или Gripen, стоят 60–90 миллионов долларов, то наш Checkmate будет продаваться за 25–30 миллионов долларов, имея при этом более высокие характеристики.

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Из крупнейших иностранных корпораций свою продукцию представили Airbus, Boeing, французский производитель двигателей и электронной аппаратуры Safran, немецкий двигателестроительный гигант MTU Maintenance, российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace.

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Открывая авиасалон, президент России Владимир Путин сказал, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли.

Пилотажная группа из Индии

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Какой вывод следует из всего увиденного на салоне? Да, Россия – одна из немногих стран, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, признанный законодатель мод в создании боевых самолетов. Это отрадно. Печально другое. То, что в 90-е годы мы практически отказались от производства своих гражданских самолетов, загубили свое авиастроение и теперь с трудом выбираемся из этой ямы. То была глупая, недальновидная политика нашей управленческой элиты, что сегодня понятно даже школьнику. И руководству страны пора поименно назвать тех, кто гнобил производство, держал на голодном пайке заводы ради личного блага. И выгнать из высоких кабинетов авиапрома и других отраслей промышленности еще оставшихся «эффективных менеджеров».

Роскосмос нацелился на Луну

Только такой подход поможет нам избежать подобных катастрофических ошибок в будущем. Это, быть может, главный вывод после завершившегося Международного авиакосмического салона в Жуковском.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (891) за 27 июля 2021 года