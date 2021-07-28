Байден и премьер Ирака объявили о прекращении боевой миссии США на иракской территории в этом году

Вашингтон. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в понедельник на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу 2021 года, сообщает CBS News Radio.

"К концу года мы не будем более осуществлять боевую миссию в Ираке", - цитирует корреспондент CBS News Radio Стивен Портной слова Байдена.

Как сообщают американские СМИ, Байден уточнил, что роль США в Ираке будет состоять в продолжении подготовки иракских военных и оказания помощи в борьбе с боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Соответствующее решение стороны достигли в ходе переговоров в Белом доме.

Ранее в июле премьер аль-Кадими заявил, что иракские войска более не нуждаются в боевом содействии со стороны американской армии на территории страны, в связи с чем он намеревался обсудить вывод контингента США с представителями администрации Белого дома.

Аль-Кадими подчеркнул, что иракские войска сами готовы вести борьбу с боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и берут за это ответственность. Однако, по его словам, иракским военным все еще требуется помощь в подготовке и содействии по линии разведки от остающихся в Ираке американских солдат.