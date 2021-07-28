Войти
Интерфакс-АВН

Байден и премьер Ирака объявили о прекращении боевой миссии США на иракской территории в этом году

363
0
0
Американские солдаты в Ираке
Американские солдаты в Ираке.
Источник изображения: militarytimes.com

Вашингтон. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в понедельник на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу 2021 года, сообщает CBS News Radio.

"К концу года мы не будем более осуществлять боевую миссию в Ираке", - цитирует корреспондент CBS News Radio Стивен Портной слова Байдена.

Как сообщают американские СМИ, Байден уточнил, что роль США в Ираке будет состоять в продолжении подготовки иракских военных и оказания помощи в борьбе с боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Соответствующее решение стороны достигли в ходе переговоров в Белом доме.

Ранее в июле премьер аль-Кадими заявил, что иракские войска более не нуждаются в боевом содействии со стороны американской армии на территории страны, в связи с чем он намеревался обсудить вывод контингента США с представителями администрации Белого дома.

Аль-Кадими подчеркнул, что иракские войска сами готовы вести борьбу с боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и берут за это ответственность. Однако, по его словам, иракским военным все еще требуется помощь в подготовке и содействии по линии разведки от остающихся в Ираке американских солдат.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Похожие новости
08.07.2016
Мачеревич: Россия не скрывает агрессивных намерений (Rzeczpospolita, Польша)
30.07.2013
США поставят Ираку вооружений на 1,9 миллиарда долларов
21.11.2012
MRAP - рождение и создание современной противоминной защиты
11.03.2012
Удар Израиля по Ирану: проблемы и шансы на успех
06.05.2009
Bell Helicopter поставит 24 вертолета Model 407 в Ирак
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 13:31
  • 4
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения
  • 28.07 13:27
  • 149
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 28.07 13:25
  • 25
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 28.07 13:03
  • 285
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 28.07 12:33
  • 1
Источник: для управления беспилотниками "Охотник" разработают двухместный Су-57
  • 28.07 12:27
  • 9
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 28.07 12:08
  • 1
«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение
  • 28.07 11:11
  • 113
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 28.07 10:15
  • 953
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.07 06:14
  • 2
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 27.07 19:25
  • 0
Отказ двигателя у самолета “Белавиа” эксперт назвал не критичной ситуацией
  • 27.07 15:59
  • 1
Пять компаний разработают «робота» взамен Bradley
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил