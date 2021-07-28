Военный эксперт рассказал об особенностях новой российской подлодки

Новый российский подводный крейсер "Красноярск" будет спущен на воду 30 июля, сообщили в Минобороны. В эфире радио Sputnik доктор военных наук Константин Сивков объяснил, почему подлодки данного проекта обладают более широкими возможностями.

Атомная подлодка "Красноярск" будет спущена на воду 30 июля на северодвинском предприятии "Севмаш", сообщили в Минобороны РФ. Это второй серийный атомный подводный крейсер проекта "Ясень-М" (885М).

Первый подводный корабль этого проекта "Казань" ВМФ получил в мае 2021 года. Ранее в состав флота вошла подлодка "Северодвинск", построенная по изначальному проекту "Ясень". Следующий подводный крейсер (первый серийный) "Новосибирск" был спущен на воду в конце 2019 года. Он также должен войти в состав ВМФ в 2021 году.

В эфире радио Sputnik заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об отличительных особенностях подлодок проекта "Ясень-М".

"Главным образом речь идет о дополнительных механизмах снижения шумности, в том числе в части двигательной установки. Далее – новая, современная, более совершенная БИУС – боевая информационно-управляющая система. А также более совершенный гидроакустический комплекс. За счет этого подводная лодка обладает большими возможностями проведения боевых действий в отношении противника", – пояснил Константин Сивков.

Атомные подводные лодки данного проекта "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" сейчас находятся в процессе строительства. Седьмой и восьмой такие корабли были заложены в июле 2020 года, они получили названия "Владивосток" и "Воронеж".