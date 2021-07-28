Войти
ТАСС

Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе

379
0
0
Джефф Безос
Джефф Безос.
Источник изображения: © EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

При этом он раскритиковал NASA за отказ от стратегии сохранения конкуренции в отрасли

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Основатель компаний Blue Origin и Amazon Джефф Безос предложил профинансировать часть бюджетного дефицита Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в обмен на контракт на разработку посадочного модуля для лунной программы Artemis ("Артемида").

Об этом говорится в обращении, адресованном директору NASA Биллу Нельсону и опубликованном в понедельник на сайте Blue Origin.

"Blue Origin покроет бюджетный дефицит программы разработки пилотируемого посадочного модуля (HLS, Human Landing Systems), отказавшись от платежей в этом году и в двух последующих на сумму до $2 млрд", - написано в обращении. - Это не отсрочка, а полный отказ от этих требований".

Безос просит NASA позволить его компании за свой счет участвовать в разработке и запуске элемента лунного посадочного модуля. Такие расходы он оценивает более чем в $1 млрд. Взамен миллиардер хочет получить контракт с фиксированной ценой за услуги Blue Origin и предлагает покрыть перерасходы при его выполнении.

О конкуренции в отрасли

Безос раскритиковал NASA за отказ от стратегии сохранения конкуренции в отрасли. "В апреле (до вашего назначения) только одному участнику торгов, SpaceX, было предложено пересмотреть цены и график финансирования, что предопределило выбор. Blue Origin такую возможность не предоставили. Это было ошибкой, это было необычно, это был упущенный шанс", - пишет предприниматель, обращаясь к Нельсону и перечисляя преимущества разработок его компании.

Без конкуренции, по мнению миллиардера, NASA скоро столкнется с такими проблемами, как срыв сроков работ, изменение конструкций космических аппаратов и рост издержек. Без конкурентной среды планы высадки американцев на Луне "обойдутся дороже, вопреки национальным интересам" США, предупредил Безос.

16 апреля NASA объявило о заключении контракта на сумму $2,9 млрд на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, исполнение контракта приостановлено до окончания разбирательства.

Программа Artemis

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
Blue Origin
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
SLS
Луна
Марс
Похожие новости
28.04.2021
Blue Origin оспорила решение NASA по контракту SpaceX на строительство лунного модуля
16.11.2020
Бери скафандр, пошли домой: США откажутся от покорения Луны
06.08.2020
Зачем людям возвращаться на Луну? За и против пилотируемых экспедиций
04.05.2020
Созданием лунного посадочного модуля для NASA займутся SpaceX и Blue Origin
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 13:31
  • 4
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения
  • 28.07 13:27
  • 149
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 28.07 13:25
  • 25
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 28.07 13:03
  • 285
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 28.07 12:33
  • 1
Источник: для управления беспилотниками "Охотник" разработают двухместный Су-57
  • 28.07 12:27
  • 9
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 28.07 12:08
  • 1
«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение
  • 28.07 11:11
  • 113
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 28.07 10:15
  • 953
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.07 06:14
  • 2
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 27.07 19:25
  • 0
Отказ двигателя у самолета “Белавиа” эксперт назвал не критичной ситуацией
  • 27.07 15:59
  • 1
Пять компаний разработают «робота» взамен Bradley
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил