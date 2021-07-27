Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество.

Все чаще эксперты поднимают тему начала эпохи новой «холодной войны». При этом утверждая, что наш социум и среда его обитания стремительно и неуловимо меняются и преобразуются во что-то другое, абсолютно непохожее на эпоху той «холодной войны», которая завершилась в конце прошлого века.

Мир трансформируется – и в новой реальности появляются новые глобальные игроки, которым для упрочнения своего «статус-кво» требуются актуальные средства. И бедными будут те страны, которые не смогут сориентироваться в переменчивую эпоху высоких технологий.

Реалии современности указывают на то, что основной площадкой для борьбы между государствами за отстаивание своих интересов становится наука.

Окружающая действительность как будто бы сама озаботилась сформировать в военно-политическом руководстве как России, так и Беларуси понимание того, что в предстоящие годы лишь те страны, которые смогут занять место на лидирующих позициях в разработке и производстве критически важных и новых технологий, смогут сохранить устойчивость положения в условиях развернувшейся борьбы за глобальное лидерство.

Так, на открытии 10-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021 премьер-министр Беларуси Роман Головченко отметил: «Сегодня оправдываются прогнозы, которые мы делали уже достаточно давно: как бы ни было трудно, в критических областях нужно рассчитывать исключительно на себя и собственные силы. Любая зависимость может быть использована в качестве элемента давления. Особенно – в такой важнейшей сфере, как оборонная безопасность».

Премьер также указал на то, что с подобной проблемой в свое время столкнулась Россия, которая сумела вовремя переориентироваться и заместить комплектующие, ранее поставлявшиеся из-за границы.

Роман Головченко подчеркнул, что аналогичные задачи ставились и перед белорусским военно-промышленным комплексом.

«Мы шли этим курсом, и то, что сегодня видим на выставке MILEX, лишь подтверждает его правильность. Если бы мы выбрали другой путь, никогда не увидели бы здесь такого количество современных разработок. В тех отраслях, в которых у нас нет достаточных компетенций, мы рассчитываем на помощь наших союзников», – сказал он.

К слову, о тесном сотрудничестве в военно-технической сфере с Российской Федерацией говорил и Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович: «Взаимодействие с Российской Федерацией по различным направлениям, безусловно, продолжается. В том числе и по вопросам оснащения вооруженных сил Республики Беларусь новейшими разработками военно-промышленного комплекса…».

Следует отметить, что во время работы выставки MILEX-2021 состоялся ряд важных встреч Председателя Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса с представителями оборонной промышленности России.

23 июня Дмитрий Пантус провел переговоры с генеральным директором АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагон завод» (Россия) Александром Потаповым. В ходе переговоров стороны обсудили реализацию совместных проектов и наметили пути углубления белорусско-российского военно-технического сотрудничества.

24 июня – переговоры с первым заместителем директора Федеральной службы военно-технического сотрудничества России Андреем Бойцовым. Стороны обсудили вопросы актуализации нормативной правовой базы военно-технического сотрудничества, основной плановый документ сотрудничества на среднесрочную перспективу – проект программы ВТС между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года, а также порядок и условия взаимодействия на рынках третьих стран.

25 июня – встреча с заместителем генерального директора АО «Рособоронэкспорт» Щербининым А.В. Стороны обсудили ход реализации действующих проектов сотрудничества, а также отметили необходимость более тесного взаимодействия при реализации совместных проектов в интересах третьих стран.

А через месяц белорусская сторона нанесла ответный визит, приняв участие в работе Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021».

21 июля прошла объединённая встреча и переговоры Председателя Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса с Директором ФСВТС России Дмитрием Шугаевым и генеральным директором АО «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере, а также мероприятия Программы военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации до 2025 года.

Как утверждают представители оборонных промышленностей обеих стран, в итоге всех мероприятий по всем обсуждаемых вопросам стороны пришли к взаимоприемлемым решениям, что в очередной раз свидетельствует о близости наших позиций по всему спектру ВТС.

Николай Крылов