Анджей Дуда: Польша дружит с Японией со времен войны!

Президент Польши Анджей Дуда в настоящее время находится с официальным визитом в Японии, где собирается принять участие в открытии Олимпийских игр.
Тем не менее, польский лидер уже успел попасть в скандал, который сам же и организовал. Выступая перед японскими чиновниками, Дуда заявил, что со времен войны польско-японские отношения стали примером братства между двумя странами.
Однако "мудрые" слова Дуды не остались не замеченными в самой Польше. Так, вице-директор газеты "Газета Выборча" Бартош Виленьский написал в Твиттере: "А знает ли Анджей Дуда, что братская Япония во время войны была союзником Гитлера, а на оккупирванных территориях осуществляла невиданные приступления?"
|Источник: twitter
Не остался в стороне и Бартоломей Сенкевич, который написал в Твиттере:
Каким чудом Анджею Дуде удалось закончить школу, реформой которой сейчас занимается министр Чарнек???
|Источник: twitter
Другой польский политик Войцех Круль также высказался по этому поводу:
Не знаю, дошло ли до Белведера (резиденция президента РП), а если нет, то прошу передать Анджею Дуде, что японцы были на стороне стран Оси.
Пускай Дуда в ближйшее годы ничего не говорит и нас не компромитирует.
|Источник: twitter
Тем временем, в Полше уже окрестили Дуду прозвищем "Польский камикадзе", ведт политика и пост главы государства это намного больше, чем катание на горных лыжах четыре раза в год.