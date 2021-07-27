Анджей Дуда: Польша дружит с Японией со времен войны!

Президент Польши Анджей Дуда в настоящее время находится с официальным визитом в Японии, где собирается принять участие в открытии Олимпийских игр.

Тем не менее, польский лидер уже успел попасть в скандал, который сам же и организовал. Выступая перед японскими чиновниками, Дуда заявил, что со времен войны польско-японские отношения стали примером братства между двумя странами.

Однако "мудрые" слова Дуды не остались не замеченными в самой Польше. Так, вице-директор газеты "Газета Выборча" Бартош Виленьский написал в Твиттере: "А знает ли Анджей Дуда, что братская Япония во время войны была союзником Гитлера, а на оккупирванных территориях осуществляла невиданные приступления?"

Источник: twitter

Не остался в стороне и Бартоломей Сенкевич, который написал в Твиттере:

Каким чудом Анджею Дуде удалось закончить школу, реформой которой сейчас занимается министр Чарнек???

Источник: twitter

Другой польский политик Войцех Круль также высказался по этому поводу:

Не знаю, дошло ли до Белведера (резиденция президента РП), а если нет, то прошу передать Анджею Дуде, что японцы были на стороне стран Оси.

Пускай Дуда в ближйшее годы ничего не говорит и нас не компромитирует.

Источник: twitter

Тем временем, в Полше уже окрестили Дуду прозвищем "Польский камикадзе", ведт политика и пост главы государства это намного больше, чем катание на горных лыжах четыре раза в год.