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Российская газета

Боевое применение вертолета Ми-35 в Афганистане показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Национальный воздушный корпус Афганистана наряду с техникой западного производства активно применяет в боях с боевиками запрещенной в России террористической организации "Талибан" боевые вертолеты Ми-35.

В социальных сетях обнародовано видео, на котором демонстрируется, как винтокрылая машина, оказывая поддержку наземным войскам, наносит удар по наземным целям.

По всей видимости, были задействованы неуправляемые авиационные ракеты типа С-8. Каждый такой боеприпас калибра 80 мм весит, в зависимости от модификации, от 11,3 до 15,2 кг. Они поражают противника на дальностях 2000 - 4000 метров. Один "летающий танк" берет на борт во время выполнения задания до 40 таких НАР.

"Тридцать пятые" также могут быть вооружены более мощными и тяжелыми 240-мм С-24 массой до 235 кг с боевой частью весом 123 кг. Они имеют дальность пуска до 2000 метров.

Управляемое оружие представлено противотанковыми управляемыми ракетами "Штурм-В". Имеется также 12,7-мм пулеметная установка 9-А-624.

Командование афганских ВВС, несмотря на давление американцев, не стало отказываться от вертолетов российского производства, так как поставляемые из США легкие MD-530 имеют ряд серьезных недостатков и по ряду характеристик, особенно по живучести, уступают Ми-35.


Алексей Моисеев

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Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
Ми-24
Ми-35
С-8
Штурм
Проекты
LOH MD
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