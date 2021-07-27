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Российская газета

Сверхзащищенные "Шилки" снова замечены в Сирии

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ЗСУ-23-4 "Шилка"
ЗСУ-23-4 "Шилка".
Источник изображения: rg.ru

В колонне сирийских правительственных войск, следующей в провинцию Даръа, замечены сверхзащищенные "Шилки".

Эти боевые машины отличаются от обычных зенитных самоходных установок тем, что с них демонтировали ставшие ненужными радиолокационные станции и увеличили боекомплект 23-мм счетверенных скорострельных орудий. Также появились дополнительные листы брони, защищающие от пуль и осколков, и противокумулятивные экраны.

В ходе боевых действий участники незаконных вооруженных формирований неоднократно обстреливали такие ЗСУ-23-4 из ручных и станковых гранатометов, и в большинстве случаев бронемашины спасали жизни своим экипажам, оставаясь способными к дальнейшему выполнению боевых задач.

Некоторые из образцов получали еще стальные цепи с металлическими шарами, служащие для нейтрализации противотанковых боеприпасов. Есть варианты самоходок, отличающиеся установкой дополнительных поясов бронепластин, расположенных под углом.

Для усиления огневой мощи к пушечному вооружению добавляли неуправляемые ракеты средних калибров, а для эффективного применения в темное время суток - тепловизионные камеры.

Как правило, такие модернизированные "Шилки" находятся на вооружении элитных соединений вооруженных сил Сирии.


Алексей Брусилов

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Страны
Сирия
Продукция
Шилка
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