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ТАСС

Модуль "Пирс" и космический корабль "Прогресс" успешно затоплены в Тихом океане

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Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс"
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс".
Источник изображения: © Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Стыковка нового модуля с МКС запланирована на 29 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Модуль "Пирс" успешно сведен с орбиты с помощью грузового корабля "Прогресс" и затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом в понедельник сообщили в Роскосмосе.


"В 17:42 мск связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы Земли. Еще через 10 минут несгораемые элементы были затоплены на кладбище космических кораблей в несудоходной части Тихого океана в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго", - говорится в сообщении.

По информации Роскосмоса, "Пирс" стал первым модулем станции, который отстыковали от нее.

"Данная операция позволила освободить стыковочный узел служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года", - отметили в Роскосмосе.

Стыковка нового модуля с МКС запланирована на 29 июля.

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Байконур
МКС
Прогресс ТГК
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