Войти
Известия.ru

Шойгу провел переговоры с и.о. министра обороны Армении

315
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности министра обороны Армении генерал-майором Аршаком Карапетяном, сообщила 26 июля пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — сообщили в ведомстве.

Подробности беседы глав военных ведомств России и Армении не приводятся.

Карапетян фактически выполняет обязанности министра обороны Армении после того, как 20 июля занимающий должность министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян ушел в отставку. В апреле Карапетян был назначен первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Армении.

Предыдущие переговоры министров обороны РФ и Армении прошли 17 мая. Тогда Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили двустороннее сотрудничество и обстановку в Нагорном Карабахе.

Ранее, 28 мая, Шойгу сообщил о планах РФ укреплять военное взаимодействие с Арменией.

Он заявил об успешной реализации соглашений о создании Объединенной группировки войск ВС, а также Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности. Показателем высокого уровня двустороннего сотрудничества является функционирование в Армении 102-й российской военной базы, которую рассматриваем как важный фактор обеспечения региональной безопасности, подчеркнул Шойгу.

22 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России по обеспечению мира и стабильности в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.02.2021
Четвертый блочно-модульный городок для миротворцев возвели в Карабахе
18.11.2020
Путин развел Баку и Ереван
13.10.2020
Шойгу заявил, что учения "Кавказ-2020" прошли на высоком уровне
02.09.2020
«Оборонка» обороне
25.06.2020
"Как тогда — в 1945-м": чем запомнился Парад Победы — 2020
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 08:35
  • 3
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 27.07 08:26
  • 267
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:41
  • 97
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 07:05
  • 1
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 27.07 05:38
  • 929
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил
  • 27.07 04:48
  • 2
The National Interest (США): эти пять российских кораблей господствуют на Черном море, вызывая озабоченность у американских ВМС
  • 27.07 01:54
  • 7
На Украине изучают возможность производить истребители Су-27 и МиГ-29
  • 27.07 01:33
  • 1
Новейший палубный "стелс"-истребитель: скоро из России
  • 27.07 01:32
  • 1
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 26.07 23:42
  • 9
День (Украина): под сенью «Циркона»
  • 26.07 22:15
  • 7
Defence 24 (Польша): «Терминатор» с дистанционным управлением — очередной российский боевой робот
  • 26.07 18:25
  • 1
"Вертолеты России" согласовали техзадания с поставщиками по проекту "Минога"