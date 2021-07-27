Шойгу провел переговоры с и.о. министра обороны Армении

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности министра обороны Армении генерал-майором Аршаком Карапетяном, сообщила 26 июля пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — сообщили в ведомстве.

Подробности беседы глав военных ведомств России и Армении не приводятся.

Карапетян фактически выполняет обязанности министра обороны Армении после того, как 20 июля занимающий должность министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян ушел в отставку. В апреле Карапетян был назначен первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Армении.

Предыдущие переговоры министров обороны РФ и Армении прошли 17 мая. Тогда Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили двустороннее сотрудничество и обстановку в Нагорном Карабахе.

Ранее, 28 мая, Шойгу сообщил о планах РФ укреплять военное взаимодействие с Арменией.

Он заявил об успешной реализации соглашений о создании Объединенной группировки войск ВС, а также Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности. Показателем высокого уровня двустороннего сотрудничества является функционирование в Армении 102-й российской военной базы, которую рассматриваем как важный фактор обеспечения региональной безопасности, подчеркнул Шойгу.

22 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России по обеспечению мира и стабильности в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.