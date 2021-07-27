В Пентагоне объяснили причины конкуренции США с Китаем

Соединенные Штаты должны превзойти Китай, чтобы западный путь демократии был той дорогой, по которой Вашингтон будет двигаться и в будущем. Об этом 26 июля заявил замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

Он выразил надежду, что Пекин и Вашингтон будут конкурентами определенное время. «Мы просто конкурируем на мировой сцене, это было бы хорошо. Но прямо сейчас они строят армию с огромными возможностями. Новые ядерные возможности, космические, ракетные, гиперзвуковые, в киберпространстве», — цитирует «РИА Новости» американского генерала. По его словам, США должны понять, как отвечать на вызовы Китая.

Генерал напомнил, что последние 20 лет «мысли и тела» американцев были сфокусированы на Ближнем Востоке, потом центр внимания сместился в сторону России и Китая, но физически США так и остались на Ближнем Востоке. Хайтен призвал американцев «двигаться быстро».

«Если вы соревнуетесь с нацией за будущее мира, цель должна быть в том, чтобы ваш западный путь демократии остался дорогой, по которой мы пойдем и в будущем», — заключил он.

Заявление сделано в ходе визита в Китай первого заместителя госсекретаря Уэнди Шермана.

24 июля пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что введенные Китаем санкции против семи влиятельных персон и организаций из США не станут инструментом давления на Вашингтон.

23 июля, сообщении МИД КНР заявил, что правительство Китая вводит ответные санкции против семи политиков, организаций, правозащитников и исследователей из США.

16 июля Вашингтон ввел санкции против семи должностных лиц Китая из-за ситуации в Гонконге. В Госдепе подчеркнули растущие риски, связанные с действиями правительства КНР и специального административного района Гонконг, которые могут неблагоприятно повлиять на американские компании, работающие в регионе.