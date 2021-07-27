Впервые в России ИИ сам написал компьютерную программу

Нейросеть ruGPT-3, обученная специалистами дочерней компании Сбербанка Sber AI, самостоятельно написала компьютерную программу на С++ и Java. Это первое зарегистрированное в России ПО, написанное искусственным интеллектом.

В России зарегистрирована первая компьютерная программа, с нуля написанная искусственным интеллектом. Как сообщили представители Сбербанка, за ее разработкой стоит команда Sber AI, дочерней компании банка.

Программа получила название Artificial Vision («Искусственное зрение», - англ.). Это часть программного комплекса, разработанного Sber AI в рамках научного поиска и направления AGI (сильный искусственный интеллект).

На момент публикации материала Artificial Vision была зарегистрирована в Роспатенте. Дополнительно она внесена в Реестр программ для ЭВМ – ей присвоен номер 2021661571.

Тренировкой нейросети, написавшей программу, занимались сотрудники Sber AI. Именно они указаны в протоколе о регистрации в графе «Авторы». По информации представителей Сбербанка, над программой работала нейросеть ruGPT-3.

Для написания программы использовались языки С++ и Java, каждый из которых, наряду с Python, С и C#, входит в топ-5 самых популярных языков программирования в мире по версии Tiobe. Скомпилированная программа весит 1,7 МБ.

Созданная искусственным интеллектом программа Artificial Vision умеет имитировать зрение человека. ПО позволяет сопоставлять пиксели изображения нейронам «сетчатки» искусственного глаза.

Один из вариантов использования Artificial Vision – это создание модели искусственного интеллект со способностью к существованию в виртуальной среде и обучению восприятию визуальных сцен. Другими словами, программа обеспечивает распознавание визуальных образов.

Нейросеть ruGPT-3, написавшая Artificial Vision, была обучена нескольким языкам программирования. Как сообщили «Ведомостям» представители Сбербанка, в дальнейшем она сможет взять на себя ряд рутинных задач, выполняемых программистами.

Sber AI планирует и дальше совершенствовать нейросеть и развивать в ней навыки написания программ. «Не исключено, что «Сбер» начнет предоставлять технологию как коммерческую услугу, когда она станет более совершенной», – сообщили изданию представители Сбербанка.

Представители портала HeadHunter называют программистов «дефицитным и капиталоемким кадровым ресурсом», подчеркивая, что свободных специалистов в этой отрасли, готовых откликнуться на открытую вакансию, пока довольно мало. Это влечет за собой и рост зарплат, который в первом полугодии 2021 г. составил 9% год к году. Программисты действительно могут получать сотни тысяч рублей. Хорошей зарплатой обеспечены как минимум разработчики, пишущие на Python и C#.

Однако внедрение искусственного интеллекта, способного писать программы, позволит компаниям резко сократить свои расходы – в пределах 6 млн руб. в год, и это еще на самых простых проектах, над которыми трудятся два-три программиста. Если же над той или иной программой трудятся до 10 человек, их замена на искусственный интеллект позволит сэкономить до 30 млн руб., рассказали «Ведомостям» представители HeadHunter.

Более оптимистично смотрит на внедрение искусственного интеллекта в среду программирования основатель и гендиректор группы vvCube Вадим Ткаченко. «С развитием технологии программистов, с одной стороны, будет требоваться меньше, с другой – за искусственным интеллектом нужно будет кому-то следить, а для этого нужны программисты более высокого уровня», – сообщил он изданию.

Искусственный интеллект дополняет и постепенно заменяет программистов не только в России. В июне 2020 г. компания Amazon запустила сервис Honeycode для создания приложений без необходимости написания программного кода. Проект полностью бесплатный, и использовать его могут как обычные потребители, так и крупные компании. К примеру, Slack, разработчик одноименного мессенджера, уже заявил о готовности к использованию Honeycode в своей работе.

В конце июня 2021 г. корпорация Microsoft запустила сервис Copilot, представляющий собой виртуального помощника программиста на базе искусственного интеллекта.

Распространяется Copilot на бесплатной основе. Он изучает код и комментарии к нему и предлагает разработчику функции и целые строки для добавления в этот код. Такой подход ускоряет процесс написания программ и дает возможность полностью отказаться от поиска решений в интернете. В процессе работы Copilot обучается и с каждым разом становится все умнее.

За месяц до запуска Copilot Microsoft создала инструмент для написания ПО без развитых навыков программирования. Проект получил название Microsoft Power Apps, и он пригодится тем, кто пишет на языке Power Fx. С его помощью пользователи могут разрабатывать программы в формате диалога с компьютером. Например, при разработке приложения в сфере электронной коммерции можно будет описать в диалоге желаемую цель на естественном английском языке, после чего Power Apps задействует алгоритмы искусственного интеллекта и предложит варианты преобразования этого запроса в формулу Microsoft Power Fx.

В октябре 2020 г. в открытом доступе появилось приложение Lobe для создания готовых моделей машинного обучения. Lobe дает возможность создавать такие модели даже тем, кто не умеет программировать - от пользователей нужно лишь загрузить в нее данные, а всю работу программа выполнит сама. Lobe полностью бесплатна. Результат ее работы затем можно использовать в сторонних ПО и устройствах. Разработала Lobe все та же Microsoft.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект уже превзошел людей в проектировании микросхем.

В июле этого года появилась информация, что власти РФ дадут 4,1 млрд на развитие искусственного интеллекта.