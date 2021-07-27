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У китайской армии появился аналог американской противотанковой ракеты Javelin

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Китайский аналог американской противотанковой ракеты Javelin
Китайский аналог американской противотанковой ракеты Javelin.
Источник изображения: Tibet Military Command / Wechat

Китайская армия приняла в эксплуатацию противотанковые ракеты HJ-12, которые называют копиями американских Javelin. Это стало известно благодаря фотографиям с учений, которые командование Тибетского военного округа опубликовало в Wechat.

Китай впервые показал противотанковый комплекс HJ-12 в 2014 году. Он работает по принципу «выстрелил и забыл», как и американские Javelin. Это значит, что инфракрасная головка самонаведения захватывает цель еще до пуска.

В прошлом году Norinco — производитель HJ-12 — объявил о начале экспорта комплексов за границу. Но использует ли сама китайская армия HJ-12 до сих пор не было точно известно.

Командование Тибетского военного округа на прошлой неделе опубликовало в Wechat фотографию с учений, на которой солдат несет противотанковую ракету. В ней китайские СМИ узнали HJ-12. Длина ракеты — 1,25 метра, а диаметр — 13,5 сантиметра. Ее дальность составляет четыре километра днем и два — ночью.

HJ-12 может пробивать до 1100 миллиметров стальной брони. Этого достаточно, чтобы пробить броню любого основного боевого танка в мире. Так, стойкость брони Т-14 составляет около 900 миллиметров. Кроме танков HJ-12 может атаковать маленькие корабли и вертолеты.

Разработкой собственных противотанковых ракет занимаются не только в Китае, но и в Индии. Ранее мы писали про испытания индийской переносимой управляемой MPATGM, которая может поражать цели на расстоянии 2,5 километра.

Василиса Чернявцева

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Страны
Индия
Китай
США
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Norinco
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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