«Вертолеты России» и МФТИ заключили соглашение по развитию беспилотных систем

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех и Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) МФТИ заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области развития вертолетной техники и программно-аппаратных комплексов на базе беспилотных авиационных систем вертолетного типа.

Соглашение предполагает разработку и реализацию перспективных проектов в области коммерциализации, внедрения и продвижения аппаратно-программных комплексов на базе беспилотных авиационных систем вертолетного типа в сфере мониторинга окружающей среды, техногенной инфраструктуры, ледовой разведки, разведки природных ресурсов и других отраслях.

Специалисты холдинга «Вертолеты России» и МФТИ будут совместно формировать стратегию развития аппаратно-программных комплексов на беспилотниках вертолетного типа, создавать рабочие, научные и конструкторские группы по разработке новых аппаратно-программных комплексов, а также продвигать и коммерциализировать результаты данной деятельности.

Одной из целей соглашения является создание перспективного рынка объемом не менее ста аппаратно-программных комплексов для вертолетных БПЛА.