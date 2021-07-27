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Ростех

«Вертолеты России» и МФТИ заключили соглашение по развитию беспилотных систем

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Источник изображения: Фото: «Вертолеты России»

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех и Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) МФТИ заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области развития вертолетной техники и программно-аппаратных комплексов на базе беспилотных авиационных систем вертолетного типа.

Соглашение предполагает разработку и реализацию перспективных проектов в области коммерциализации, внедрения и продвижения аппаратно-программных комплексов на базе беспилотных авиационных систем вертолетного типа в сфере мониторинга окружающей среды, техногенной инфраструктуры, ледовой разведки, разведки природных ресурсов и других отраслях.

Специалисты холдинга «Вертолеты России» и МФТИ будут совместно формировать стратегию развития аппаратно-программных комплексов на беспилотниках вертолетного типа, создавать рабочие, научные и конструкторские группы по разработке новых аппаратно-программных комплексов, а также продвигать и коммерциализировать результаты данной деятельности.

Одной из целей соглашения является создание перспективного рынка объемом не менее ста аппаратно-программных комплексов для вертолетных БПЛА.

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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Ростех
Проекты
БПЛА
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