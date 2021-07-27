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ТАСС

Шойгу обсудил с и.о. минобороны Армении вопросы региональной безопасности

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Стороны провели переговоры по телефону

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с исполняющим обязанности главы военного ведомства Армении вопросы обеспечения региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

"26 июля состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с исполняющим обязанности министра обороны Республики Армения Аршаком Карапетяном. В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 20 июля 2021 года подписал указ о назначении Аршака Карапетяна первым заместителем министра обороны страны. До последнего назначения Карапетян занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении.

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Шойгу Сергей
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