АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний

Атомная подлодка специального назначения "Белгород", носитель стратегической системы "Посейдон", вернулась в Северодвинск, завершив первый этап заводских ходовых испытаний.

- 24 июля лодка вернулась из первого выхода в Белое море . Второй выход запланирован на ближайшие дни, - рассказал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Вслед за ЗХИ начнутся государственные испытания, в ходе которых "Белгород" должна будет отработать действия по предназначению - то есть выстрелить гигантской торпедой.

Передать лодку ВМФ России планируется до конца 2021 года. По данным агентства, служить "Белгород" будет на Тихоокеанском флоте.

Антон Валагин