Атомную подлодку «Красноярск» спустят на воду 30 июля

Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Красноярск» проекта 885 «Ясень-М» спустят на воду 30 июля в Северодвинске. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в Минобороны РФ.

«Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» (проект 885 «Ясень-М») будет торжественно спущен на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии АО ПО «Севмаш»»,— рассказали в военном ведомстве.

Церемония спуска на воду пройдет под руководством главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова.

По его словам, работы по строительству АПРК «Красноярск» «Севмаш» выполняются по графику, «традиционно качественно и эффективно».

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» являются носителями крылатых ракет «Оникс» и «Калибр». Ранее говорилось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Ранее в этот день головная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Казань» после участия в военно-морском параде в Североморске вышла на учения в Баренцево море.

«Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года она вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение подводных лодок проекта 885/885М — крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а в перспективе и гиперзвуковые «Цирконы».