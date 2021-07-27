Ирак просит американцев «на выход»

Американские солдаты могут покинуть Ирак уже до конца года. Вчера, 25 июля, портал militarytimes.com сообщил о том, что премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими заявил, что его стране больше не требуются американские войска.

В интервью Associated Press Мустафа Абдель Латиф Мушетт более известный как Мустафа аль-Кадими, рассказал, что на предстоящей встрече с президентом США он будет обсуждать вывод американских войск. «Нет необходимости в каких-либо иностранных боевых силах на иракской земле», — заявил иракский политик. По его словам, силы безопасности и армия Ирака способны защитить страну без войск коалиции под руководством США.

Американские солдаты в Ираке Источник изображения: militarytimes.com

При этом аль-Кадими не намерен полностью отказываться от защиты американцев — военная миссия трансформируется в миссию по обучению и консультациям. «Что мы хотим от присутствия США в Ираке, так это поддержки наших сил в обучении и повышении их эффективности и возможностей, а также в сотрудничестве в области безопасности», — рассказал аль-Кадими.

В 2014 году президент США Барак Обама распорядился отправить американские войска обратно в Ирак. Этот шаг был предпринят в ответ на захват исламистами значительной части западного и северного Ирака и крах иракских сил безопасности. Известно, что действующий контингент военнослужащих США в Ираке насчитывает 2500 человек.