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Известия.ru

Экс-глава продуправления Минобороны Бережной обвинен во взятках

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший руководитель продовольственного управления Минобороны РФ Андрей Бережной создал преступную группу для получения взяток. Об этом 26 июля сообщила военная прокуратура.

Как заявил военный прокурор в ходе рассмотрения дела полковника в 235-м Гарнизонном военном суде, в группировку входили четыре офицера, отмечает ТАСС. Среди них — сам обвиняемый, его зам Александр Вакулин, старший офицер отдела технического обеспечения продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк и гражданский специалист Александр Борувков.

В марте бывший замглавы управления Минобороны России по конкурентным процедурам Александр Борувков был приговорен судом к 6,5 года колонии за махинации с госконтрактами на 650 млн рублей и взятку в 368 млн рублей. Судья учел полное признание фигурантом вины, изобличение им соучастников, частичное возмещение ущерба.

Также он обязан выплатить штраф в размере 368 млн рублей.

В ноябре 2020 года начальника жилищно-эксплуатационного отдела по Московскому региону филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России приговорили к 6,5 года колонии со штрафом в размере 7,5 млн рублей за хищения и взятки.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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