Экс-глава продуправления Минобороны Бережной обвинен во взятках

Бывший руководитель продовольственного управления Минобороны РФ Андрей Бережной создал преступную группу для получения взяток. Об этом 26 июля сообщила военная прокуратура.

Как заявил военный прокурор в ходе рассмотрения дела полковника в 235-м Гарнизонном военном суде, в группировку входили четыре офицера, отмечает ТАСС. Среди них — сам обвиняемый, его зам Александр Вакулин, старший офицер отдела технического обеспечения продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк и гражданский специалист Александр Борувков.

В марте бывший замглавы управления Минобороны России по конкурентным процедурам Александр Борувков был приговорен судом к 6,5 года колонии за махинации с госконтрактами на 650 млн рублей и взятку в 368 млн рублей. Судья учел полное признание фигурантом вины, изобличение им соучастников, частичное возмещение ущерба.

Также он обязан выплатить штраф в размере 368 млн рублей.

В ноябре 2020 года начальника жилищно-эксплуатационного отдела по Московскому региону филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России приговорили к 6,5 года колонии со штрафом в размере 7,5 млн рублей за хищения и взятки.