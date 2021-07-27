Войти
Российская газета

Ивановская дивизия ВДВ получила боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка"

312
0
0
Источник изображения: Минобороны

Крылатую пехоту продолжают оснащать серийными боевыми машинами десанта БМД-4М и бронетранспортерами БТР-МДМ "Ракушка". Накануне профессионального праздника ВДВ, которым через несколько дней исполнится 91 год, первая партия такой техники - 37 единиц - поступила в Ивановскую 98-ю воздушно-десантную дивизию.

В одночасье пересадить все соединение на современную броню нереально. Поэтому командование составило график его переоснащения. Сначала шесть новых бронетранспортеров и 31 БМД-4М освоят в одном полку. Предварительно все его экипажи два месяца прошли переподготовку в учебном центре ВДВ в Омске. Затем очередь дойдет до других частей и подразделений.

Если говорить о ВДВ в целом, то в каких-то дивизиях и бригадах будут роты с однотипной техникой - только с БМД-4М или "Ракушками". В других соединениях отдадут предпочтение смешанному принципу технической комплектации. Все будет зависеть задач, решаемых воинскими формированиями. Одно тут неизменно: поставки нового арсенала идут в войска не "штучно", а на целое подразделение. Как правило, сразу батальонным комплектом. Именно так в понедельник произошло в Ивановской дивизии ВДВ. Всего же "голубые береты" получили уже 11 таких комплектов. До конца года им передадут еще два.

Модернизированный в Кургане вариант БМД-4М и бронированная "Ракушка" крылатую пехоту, похоже, абсолютно устраивают. По словам замкомандующего ВДВ по вооружению генерала Алексея Рагозина, новые машины считаются лучшими в своем роде и повысят боевые возможности парашютно-десантных подразделений.

Цифровая система управления огнем, 100-мм орудие 2А70 с выстреливаемыми через ствол управляемыми снарядами, 30-мм автоматическая пушка 2А72, установленные на БМД-4М, позволяют этой машине, как артиллерии, стрелять с закрытой огневой позиции и уничтожать любые танки, не входя в зону поражения их оружием. В качестве дополнительного вооружения можно использовать пулемет ПКТ, а еще ПТУР "Аркан" и "Конкурс". Помимо трех членов экипажа, в машине предусмотрено десантное отделение на пять человек. Новый десантный броневик плавает, идет по шоссе со скоростью до 70 километров в час и имеет запас хода в полтысячи километров. Но самое главное, что его можно десантировать с самолетов, при необходимости - вместе с экипажем.

Многоцелевой десантный модернизированный бронетранспортер БТР - МДМ "Ракушка" на шоссе разгоняется до 70 километров в час и способен без дозаправки перевезти людей и грузы на расстояние до 500 километров. Кроме двух членов экипажа, в его десантном отделении помещаются до 13 военнослужащих.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2А72
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Похожие новости
23.11.2020
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
11.11.2020
Раскрыто вооружение российских миротворцев в Нагорном Карабахе
03.08.2017
Чем вооружена "крылатая пехота" России
19.04.2017
Десантники в ближайшее время получат очередную партию БТР "Ракушка"
05.08.2015
ОБТ Т-90: очень бюджетный танк
08.08.2014
Российские десантники испытывают БМД-4М
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 08:35
  • 3
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 27.07 08:26
  • 267
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:41
  • 97
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 07:05
  • 1
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 27.07 05:38
  • 929
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил
  • 27.07 04:48
  • 2
The National Interest (США): эти пять российских кораблей господствуют на Черном море, вызывая озабоченность у американских ВМС
  • 27.07 01:54
  • 7
На Украине изучают возможность производить истребители Су-27 и МиГ-29
  • 27.07 01:33
  • 1
Новейший палубный "стелс"-истребитель: скоро из России
  • 27.07 01:32
  • 1
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 26.07 23:42
  • 9
День (Украина): под сенью «Циркона»
  • 26.07 22:15
  • 7
Defence 24 (Польша): «Терминатор» с дистанционным управлением — очередной российский боевой робот
  • 26.07 18:25
  • 1
"Вертолеты России" согласовали техзадания с поставщиками по проекту "Минога"