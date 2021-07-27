Минобороны Чехии приняло второй самолет ВТА C-295MW

ЦАМТО, 26 июля. Как сообщило Минобороны Чехии, представители управления вооружений и закупок министерства на предприятии в Севилье (Испания) приняли второй самолет ВТА C-295MW, законтрактованный у компании Airbus Defense and Space S.A.

В процессе приема-передачи чешские специалисты провели осмотр внутреннего оборудования и конструкций самолета, функциональные испытания основных систем, включая комплексные испытания двигателя, проверили наличие необходимой технической документации, сертификатов, руководств, справочников и т.д. Процедура завершилась подписанием протокола передачи.

Как сообщал ЦАМТО, Airbus Defence and Space подписала с командованием ВВС Чехии контракт на поставку двух дополнительных самолетов ВТА C-295MW в декабре 2019 года. Соглашение также включало поставку запасных частей, наземного оборудования, подготовку личного состава. Стоимость продажи составила 1,94 млрд. чешских крон.

Первый самолет ВТА C-295MW (б.н. 0481) был принят представителями ВС Чехии на предприятии в Севилье 7 мая 2021 года и прибыл в аэропорт Прага-Кбелы 19 мая 2021 года

После выполнения текущего соглашения парк C-295 чешских ВВС достигнет шести единиц. Одновременно был подписан контракт на проведение модернизации четырех ранее поставленных самолетов C-295 в течение 2021-2022 гг.

В настоящее время на предприятии Airbus в Севилье проходит процедуру модернизации первый самолет. В конце следующего года все шесть C-295 будут иметь одинаковую конфигурацию за исключением доработок крыла.

Контракт стоимостью 3,95 млрд. крон (около 132 млн. евро) на поставку первых четырех самолетов C-295M был подписан в мае 2009 года МО Чехии с чешской компанией Omnipol, которая согласно чешскому законодательству выступила посредником при закупке. Поставка трех самолетов была оплачена, а четвертый был передан в обмен на пять избыточных УБС L-159. Самолеты были поставлены в течение 2010 года, однако из-за различных технических проблем их полноценная эксплуатация началась лишь в 2013 году. На текущий момент налет этих самолетов превышает 17000 часов. За 11 лет они перевезли более 120 тыс. пассажиров и около 4000 т грузов.

Основной отличительной особенностью новых C-295MW являются винглеты на законцовках крыльев. Крылья и улучшенные турбовинтовые двигатели Pratt and Whitney Canada PW 127G увеличивают грузоподъемность самолета на 900-1000 кг, что особенно важно при применении в жарких или высокогорных условиях. Благодаря более низкому аэродинамическому сопротивлению крыльев расход топлива снизился на 3-4%. При этом C-295MW с одним двигателем способен выполнять полет на 460 м выше, а с двумя двигателями – на 1400 м выше базовой версии. За счет снижения расхода топлива дальность полета увеличена на 10-15%. Самолет оснащен более современными системами связи, навигации и авионики, современной системой планирования полетов, спутниковой связью.