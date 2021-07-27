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Интерфакс-АВН

Ивановские десантники получили 37 новых боевых машин и бронетранспортеров

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Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ
Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Москва. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Десантники из Иваново получили комплект из 37 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны РФ.

"В Ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение ВДВ поступил первый батальонный комплект боевых машин десанта четвёртого поколения - 31 БМД-4М и шесть БТР-МДМ "Ракушка", - заявили в Минобороны.

"Продолжается оснащение Воздушно-десантных войск России новейшими образцами военной техники, которыми и являются БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка". Это одиннадцатый по счету комплект в Воздушно-десантных войсках и первый комплект в Ивановском соединении ВДВ", - отметил замкомандующего войсками по вооружению Алексей Рагозин, слова которого процитировали в ДИМК.

По его словам, новые машины повысят боевые возможности парашютно-десантных подразделений и позволят вывести боевую подготовку на новый уровень.

"До конца текущего года в Воздушно-десантные войска спланирована поставка еще двух комплектов новейших боевых машин", - добавили в Минобороны РФ.

Десантируемые парашютным способом боевые машины десанта БМД-4М оснащены 30-мм автоматической пушкой с высокой скорострельностью, а также крупнокалиберной 100-мм пушкой, которая позволяет вести огонь на дальность до семи километров. С помощью четырех противотанковых управляемых ракет "Аркан" экипаж может бороться практически со всеми известными на сегодня танками.

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БТР-МДМ Ракушка-М
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