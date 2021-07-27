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РИА Новости

Новейший палубный "стелс"-истребитель: скоро из России

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МиГ 1.44
МиГ 1.44.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" начала проектировать палубный истребитель-"невидимку" пятого поколения. В ближайшие годы, как ожидается, будет создан опытный образец.

Корпорация "МиГ" продолжает снабжать большими новостями и после завершения международного авиасалона МАКС-2021. Стало известно, что компания начала разработку палубного истребителя пятого поколения. Он проектируется как двухдвигательный со сниженной радиолокационной заметностью. Пока это перспективные планы, и тем не менее кое-какие детали уже известны.

В частности, рассматривается возможность создания версии истребителя с вертикальными взлетом и посадкой. По замыслу конструкторов, машину создадут в связке с беспилотником массой более десяти тонн. БПЛА будет выполнен по схеме "летающее крыло". Аппарат должен применяться совместно с истребителем в рамках концепции "верного ведомого". Его функции – либо заправка, либо совместное нанесение ударов, информирует источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее в российском ОПК собирались усовершенствовать истребители пятого поколения Су-57, чтобы они смогли размещаться на палубе авианосца. Эксперты из Крыловского государственного научного центра называли этот процесс "оморячиванием": предполагалось снизить вес истребителя, изменить некоторые его конструкции. Но эта идея не была реализована.

Кстати, появление нового концепта по созданию палубного истребителя пятого поколения отнюдь не означает, что от планов по "морской адаптации" Су-57 будут однозначно отказываться. В любом случае, будут считать смету и учитывать сроки реализации проекта. Тем более, что перспективные затраты на строительство авианосцев, на которых будут базироваться новые самолеты, несоизмеримо выше.

Авианосцев России требуется не менее трех. Стоимость каждого – от 500 миллиардов рублей. Сейчас в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который находится в данный момент на плановом ремонте. После этого он сможет прослужить еще 20 лет. За это время ОПК должен пополниться новыми авианосцами и истребителями.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
ПАК ФА
Компании
МиГ РСК
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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