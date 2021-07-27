Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны превысил миллиард рублей

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны РФ, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей. Такие данные озвучил в понедельник прокурор на первом судебном заседании.

"С февраля 2014 по апрель 2017 год, действуя совместно с Боруком, обвиняемые совершили действия, выходящие за их полномочия, чем причинили ущерб в особо крупном размере государству в лице Минобороны России в размере 650 миллионов 420 тысяч рублей", - заявил прокурор в зале 235-го гарнизонного военного суда.

Кто такой Борук, какую должность он занимал, неясно. По данному уголовному делу обвиняемым он не проходит.

Всего на скамье подсудимых четыре фигуранта: бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Юрий Решетников, а также экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин.