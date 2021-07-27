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ТАСС

АПЛ спецназначения "Белгород" вернулась из первого выхода в море на испытания

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К-329 «Белгород»
К-329 «Белгород».
Источник изображения: Ivan O’Gilvi

Второй выход в море запланирован на ближайшие дни, сообщил источник в кораблестроительной отрасли

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Белгород" проекта 09852 вернулась из первого выхода в море на заводские ходовые испытания (ЗХИ). Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"АПЛ "Белгород" 24 июля вернулась из первого выхода в Белое море на ЗХИ. Второй выход в море запланирован на ближайшие дни", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным комментарием пресс-службы ПО "Севмаш", где строится подлодка.

Ранее сообщалось, что после завершения ЗХИ начнутся государственные испытания "Белгорода". В конце 2021 года подлодка должна быть передана заказчику.

Также источник, близкий к военному ведомству, ранее сообщил, что АПЛ "Белгород" после завершения государственных испытаний и передачи Военно-морскому флоту РФ будет нести службу в Тихом океане.

Первый носитель ядерных подводных беспилотников "Посейдон" - подлодка проекта 09852 "Белгород" - был спущен на воду 23 апреля 2019 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Севмаш
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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