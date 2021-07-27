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Известия.ru

Атомная подлодка «Казань» вышла на учения в Баренцево море

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Головная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Казань» после участия в военно-морском параде в Североморске вышла на учения в Баренцево море. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ).

«Экипаж АПЛ «Казань» сегодня утром вышел в Баренцево море. В течение нескольких дней он отработает комплекс мероприятий курса боевой подготовки подводных лодок», — говорится в сообщении.

Кроме того, в СФ отметили, что стратегическая подлодка «Новомосковск» уже завершает межбазовый переход в основной пункт базирования, пишет «Интерфакс».

Головная АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года она вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение подводных лодок проекта 885/885М — крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а в перспективе и гиперзвуковые «Цирконы».

5 мая 2021 года стало известно, что главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт, который подтверждает успешное завершение испытаний подлодки «Казань». По его словам, при создании крейсера применялись новейшие российские технологии.

Спустя два дня «Казань» была принята в состав Военно-морского флота России. По мнению Евменова, экипаж подлодки с высокой эффективностью укрепит обороноспособность России.

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Проекты
885 Ясень
Военные учения
ГЗЛА
СФ
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