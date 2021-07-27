Россия отстыковала модуль «Пирс» от МКС

Россия 26 июля отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС). На его место 29 июля должен прибыть модуль «Наука». Трансляции ведется на сайте «Роскосмоса».

Отстыковавшийся корабль «Прогресс-МС-16» с модулем «Пирс» в 17:00 мск приступит к торможению. Примерно в 17:42 мск корабль войдет в плотные слови атмосферы, а после элементы корабля будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана.

«Пирсу» предстоит освободить место для многофункционального лабораторного модуля «Наука», который 21 июля был запущен с космодрома Байконур и выведен на околоземную орбиту. По официальным данным «Роскосмоса», стыковка запланирована на 29 июля.

За счет «Науки» увеличится площадь российского сегмента станции. Кроме того, будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

22 июля СМИ со ссылкой на источник рассказало о неисправностях в топливной системе «Науки». Однако в тот же день «Роскосмос» сообщил, что два тестовых включения двигательной установки модуля отработаны штатно.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году в качестве наземного дублера первого модуля МКС «Заря», тогда как модуль «Пирс» был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.