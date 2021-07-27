На верфи NASSCO состоялась церемония крещения головного танкера-заправщика класса (T-AO-205) "Джон Льюис"

ЦАМТО, 26 июля. Компания General Dynamics-National Steel and Shipbuilding Company (GD-NASSCO) объявила о состоявшейся 17 июля на ее предприятии в Сан-Диего церемонии крещения головного танкера-заправщика следующего поколения класса (T-AO-205) "Джон Льюис", который также известен под обозначением T-AO(X).

Как сообщал ЦАМТО, GD-NASSCO в июне 2016 года объявила о заключении с Командованием кораблестроения и вооружения ВМС США контракта на разработку детального проекта и строительство танкеров-заправщиков класса T-AO-205 "Джон Льюис". Подписанное по итогам конкурса соглашение включало опционы на постройку пяти дополнительных судов серии. Стоимость контракта на строительство головного корабля составляет 640,2 млн. долл. В случае реализации всех опционов, стоимость проекта составит 3,156 млрд. долл. (опционы на пять танкеров-заправщиков уже реализованы). Программа предусматривает закупку в конечном итоге до 20 новых танкеров-заправщиков, которые заменят устаревшие суда T-AO 187 класса "Генри Дж. Кайзер".

Церемония резки стали для строительства (T-AO-205) "Джон Льюис" состоялась 20 сентября 2018 года. Закладка киля корабля прошла на предприятии в Сан-Диего 13 мая 2019 года, спуск на воду – 13 января 2021 года.

В настоящее время в стадии строительства находятся еще три корабля: (T-AO-206) "Харви Милк", (T-AO-207) "Эрл Уоррен" и (T-AO-208) "Роберт Ф.Кеннеди". За ними последуют (T-AO-209) "Люси Стоун" и (T-AO-210) "Соджорнер Трут".

Длина нового корабля составляет 226 м (742 фута), максимальная ширина – 32,2 м, полное водоизмещение – 49850 т. Танкер-заправщик класса "Джон Льюис" предназначен для снабжения в море кораблей авианосных ударных групп и амфибийно-десантных групп ВМС США. Расчетная скорость – до 20 узлов. Корабль сможет транспортировать 157 тыс. баррелей нефтепродуктов, включая новые биотоплива. Танкеры также смогут транспортировать сухие грузы, принимать вертолеты. На борту могут разместиться 125 человек.