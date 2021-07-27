Войти
ЦАМТО

На верфи NASSCO состоялась церемония крещения головного танкера-заправщика класса (T-AO-205) "Джон Льюис"

289
0
0
Танкер-заправщик типа Т-АО-205
Проектное изображение головного танкера-заправщика нового типа Т-АО-205 John Lewis, планируемого к строительству для Командования морских перевозок ВМС США. Вторым танкером этого типа должен стать Т-АО-206 Harvey Milk.
Источник изображения: General Dynamics NASSCO

ЦАМТО, 26 июля. Компания General Dynamics-National Steel and Shipbuilding Company (GD-NASSCO) объявила о состоявшейся 17 июля на ее предприятии в Сан-Диего церемонии крещения головного танкера-заправщика следующего поколения класса (T-AO-205) "Джон Льюис", который также известен под обозначением T-AO(X).

Как сообщал ЦАМТО, GD-NASSCO в июне 2016 года объявила о заключении с Командованием кораблестроения и вооружения ВМС США контракта на разработку детального проекта и строительство танкеров-заправщиков класса T-AO-205 "Джон Льюис". Подписанное по итогам конкурса соглашение включало опционы на постройку пяти дополнительных судов серии. Стоимость контракта на строительство головного корабля составляет 640,2 млн. долл. В случае реализации всех опционов, стоимость проекта составит 3,156 млрд. долл. (опционы на пять танкеров-заправщиков уже реализованы). Программа предусматривает закупку в конечном итоге до 20 новых танкеров-заправщиков, которые заменят устаревшие суда T-AO 187 класса "Генри Дж. Кайзер".

Церемония резки стали для строительства (T-AO-205) "Джон Льюис" состоялась 20 сентября 2018 года. Закладка киля корабля прошла на предприятии в Сан-Диего 13 мая 2019 года, спуск на воду – 13 января 2021 года.

В настоящее время в стадии строительства находятся еще три корабля: (T-AO-206) "Харви Милк", (T-AO-207) "Эрл Уоррен" и (T-AO-208) "Роберт Ф.Кеннеди". За ними последуют (T-AO-209) "Люси Стоун" и (T-AO-210) "Соджорнер Трут".

Длина нового корабля составляет 226 м (742 фута), максимальная ширина – 32,2 м, полное водоизмещение – 49850 т. Танкер-заправщик класса "Джон Льюис" предназначен для снабжения в море кораблей авианосных ударных групп и амфибийно-десантных групп ВМС США. Расчетная скорость – до 20 узлов. Корабль сможет транспортировать 157 тыс. баррелей нефтепродуктов, включая новые биотоплива. Танкеры также смогут транспортировать сухие грузы, принимать вертолеты. На борту могут разместиться 125 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Dynamics
Похожие новости
13.10.2020
Румынская армия получила первые бронетранспортеры Piranha V
05.11.2019
Армия США заказывает безэкипажные транспортные платформы
04.11.2019
США поменяют калибр из-за России
31.05.2010
ВМС США модернизируют корабельные системы РЭБ на 640 миллионов долларов
14.12.2007
Перспективы развития рынка новых БНК ОК в 2011-2015 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 08:35
  • 3
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 27.07 08:26
  • 267
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:41
  • 97
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 07:05
  • 1
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 27.07 05:38
  • 929
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил
  • 27.07 04:48
  • 2
The National Interest (США): эти пять российских кораблей господствуют на Черном море, вызывая озабоченность у американских ВМС
  • 27.07 01:54
  • 7
На Украине изучают возможность производить истребители Су-27 и МиГ-29
  • 27.07 01:33
  • 1
Новейший палубный "стелс"-истребитель: скоро из России
  • 27.07 01:32
  • 1
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 26.07 23:42
  • 9
День (Украина): под сенью «Циркона»
  • 26.07 22:15
  • 7
Defence 24 (Польша): «Терминатор» с дистанционным управлением — очередной российский боевой робот
  • 26.07 18:25
  • 1
"Вертолеты России" согласовали техзадания с поставщиками по проекту "Минога"