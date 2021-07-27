Эксперт Мураховский: потребность в самолете "судного дня" связана с эволюцией средств связи

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимость создать самолёт "судного дня" на базе Ил-96-400М связана с появлением нового поколения средств связи и обработки информации, в том числе из космоса, заявил РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил агентству, что в Воронеже приступили к созданию нового самолета управления войсками на случай ядерной войны. По его словам, ВКС РФ получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. По словам собеседника агентства, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления.

"Прежде всего, речь идёт о развитии средствах связи и управления. Появились новые некоторые виды связи, в том числе спутниковая. Появились системы космической навигации, например, наш ГЛОНАСС. Кроме того, появились новые средства обработки информации. Именно поэтому потребовалось создать новый воздушный командный пункт под это оборудование", - сказал Мураховский.

Эксперт отметил, что такие самолёты оборудованы всем необходимым для практически круглосуточного дежурства в воздухе, в том числе средствами дозаправки в воздухе.

Мураховский пояснил, что в России такие самолёты делаются для президента, министра обороны и начальника Генштаба. Такие машины должны обеспечить с воздуха непрерывное управление государством, войсками и стратегическими ядерными силами в случае начала ядерного конфликта.

Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Они могут дозаправляться в воздухе, в полете их сопровождают истребители. Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы до войск, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок — носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.

США также обладают летающими командными пунктами на базе Boeing 747.