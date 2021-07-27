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Российская газета

MW назвал пять преимуществ истребителя Checkmate

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Источник изображения: rg.ru

Российский истребитель Checkmate, главное событие авиасалона МАКС-2021 имеет все необходимое, чтобы стать мировым бестселлером и заменить на мировых рынках самолеты предыдущих поколений - такие как F-16, МиГ-21 и МиГ-23. Они, как ожидается будут выведены из эксплуатации до 2035 года. MilitaryWatch перечислил экспортные преимущества российского самолета.


Ракета

В арсенал Checkmate войдет ракета "воздух-воздух" Р-37М, самый быстрая и дальнобойная в своем классе. Ее скорость в 6 Махов оставляет цели очень мало времени на реакцию и уклонение, а сочетание с мощным АФАР-радаром нового самолета позволяет стрелять на максимальную дальность - 400 километров. Самая дальнобойный американский аналог, AIM-120D поражает цели на дистанции лишь 180 км.

Велика вероятность, что в ближайшем будущем в боекомплект российского самолета войдут новые, еще более быстрые и дальнобойные ракеты воздушного боя.

Хитрость

Checkmate построен с использованием стелс-технологий. Причем они сбалансированы по соотношению цена-качество: российскому истребителю предстоит конкурировать с машинами США и Китая и стоимость летного часа и межполетного сервиса здесь очень важный аргумент. А стелс-технологии весьма дороги в обслуживании. Checkmate имеет малую заметность для радаров в самой важной, лобовой проекции - не в последнюю очередь благодаря прямому сверхзвуковому воздухозаборнику. Он не только обеспечивает подвод воздуха к двигателю на всех режимах, но и скрывает поверхность вентилятора от радиоволн с большинства ракурсов.

Сверхзвук и сверхманевренность

По данным разработчика, Checkmate сможет передвигаться на сверхзвуковой скорости без использования форсажа - этого достоинства сильно не хватает его американскому конкуренту F-35, для которого превышение числа Маха более чем на минуту чревато разрушением планера.

Также известно, что двигатель нового российского истребителя оснащен управляемым вектором тяги. что делает самолет сверхманевренным и дает серьезное преимущество в ближнем воздушном бою. Пока такой опцией могут похвастаться три российских самолета: Су-30СМ, Су-35, Су-57, - китайский J-10C и, отчасти, американский F-22 Raptor, плоские сопла которого могут поворачиваться в вертикальной плоскости.

Короткие взлет и посадка

Как и все российские фронтовые истребители, предназначенные для эксплуатации на театре военных действий, Checkmate наверняка спроектирован так, чтобы иметь возможность использовать полевые аэродромы с короткими ВПП. Его западные аналоги этого не умеют, меж тем короткие взлет и посадка - не только потенциал палубной авиации, но и важное преимущество в войне на суше.

Низкие эксплуатационные расходы

Одномоторные истребители ценятся за относительную дешевизну эксплуатации. Новый российский самолет будет намного менее требователен к обслуживанию, чем его тяжелый предшественник Су-57. А сходство в конструкции двух самолетов станет привлекательной для стран, собравшихся покупать российские истребители пятого поколения. Дешевизна и простота обслуживания могут стать истинным ключом к успеху Chekmate - как стали они для МиГ-21 и F-16.


Антон Валагин

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F-16
F-22
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