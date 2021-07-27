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WarSpot

Пять компаний разработают «робота» взамен Bradley

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Источник изображения: warspot.ru

Желающих создать американскую боевую машину пехоты нового поколения на второй попытке оказалось достаточно. Вчера, 25 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США назвало пять команд, которые получат финансирование на начальный этап в рамках тендера OMFV.

Участниками тендера стали компании Point Blank Enterprises, Oshkosh Defense, BAE Systems, General Dynamics Land Systems и Rheinmetall Vehicles. Общая стоимость создания пяти концептуальных проектов составит менее $300 млн. Всего же тендер OMFV оценивается в $4,6 млрд — эти средства будут потрачены до 2026 года, после чего армия США планирует запустить серийное производство победившей БМП.

Немецкая БМП Lynx — один из претендентов на тендер OMFV

Источник изображения: reinmetall.de

Известно, что Oshkosh Defense представит на суд военных совместный проект с Hanwha. В команду Rheinmetall также входят Raytheon Technologies, Textron и L3Harris Technologies. Компания Point Blank — единственный представитель «малого бизнеса», сумевший пройти отбор на OMFV.

Впервые о программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV, «опционально управляемая боевая машина») стало известно в марте 2019 года. Согласно описанию программы, OMFV должна действовать на поле боя вместе с пехотой и предназначена для ближнего боя. Ключевые задачи, выдвигаемые новой боевой машине, — маневрирование и поражение целей комбинированным оружием.

Первый тендер на OMFV проводился по ускоренной программе и включал в себя закупку до двух типов действующих образцов боевых машин. Контракт с финалистами конкурса планировалось подписать уже в 2020 году, но в Минобороны США переоценили возможности разработчиков. Уложиться в очень сжатые сроки тендера сумел лишь один претендент — компания General Dynamics Land Systems. Поэтому Минобороны отменило программу, а теперь стало известно, что армия полностью пересмотрела требования к новым боевым машинам.

В американской армии полностью пересмотрели требование к новой машине. Теперь вместо мобильности на первом месте будет выживаемость экипажа и десанта. Главными целями на поле боя для новой БМП указаны однотипные машины противника, а не танки.

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2020-й год
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