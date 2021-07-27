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Интерфакс-АВН

Американский генерал обещает поддержку афганской армии с воздуха

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Военнослужащий ВС Афганистана
Подготовленный по специальной программе оператор передового авианаведения вооруженных сил Афганистана. Провинция Кабул, 27.12.2016.
Источник изображения: Kay M. Nissen / ВВС США

Кабул. 26 июля. ИНТЕРФАКС - США будут оказывать помощь афганской армии, в том числе поддерживая ее действия на земле авиаударами, заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

В ходе рабочего визита в Кабул Маккензи встретился с министром обороны Афганистана Бисмилла Мухаммади, сообщила пресс-служба оборонного ведомства ИРА.

"На встрече обсуждалась дальнейшая помощь США и сотрудничество с Национальными силами обороны и безопасности Афганистана. Генерал Маккензи подчеркнул, что США будут продолжать оказывать помощь и сотрудничать с афганской армией, а также продолжат авиаудары в поддержку афганских партнеров", - говорится в сообщении.

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Страны
Афганистан
США
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