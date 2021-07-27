Американский генерал обещает поддержку афганской армии с воздуха

Кабул. 26 июля. ИНТЕРФАКС - США будут оказывать помощь афганской армии, в том числе поддерживая ее действия на земле авиаударами, заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

В ходе рабочего визита в Кабул Маккензи встретился с министром обороны Афганистана Бисмилла Мухаммади, сообщила пресс-служба оборонного ведомства ИРА.

"На встрече обсуждалась дальнейшая помощь США и сотрудничество с Национальными силами обороны и безопасности Афганистана. Генерал Маккензи подчеркнул, что США будут продолжать оказывать помощь и сотрудничать с афганской армией, а также продолжат авиаудары в поддержку афганских партнеров", - говорится в сообщении.