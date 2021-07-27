Российские военные сообщили о разработке новой операции по вывозу беженцев из сирийского лагеря "Рукбан"

Дамаск. (Сирия). 26 июля. ИНТЕРФАКС - Руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии Михаил Мизинцев сообщил о разработке операции по вывозу мирных жителей из лагеря беженцев "Рукбан".

"Проработаны и согласованы детали операции по вывозу из лагеря мирных жителей на правительственную территорию. ООН готова предоставить автотранспорт", - рассказал Мизинцев.

Он отметил, что в лагере беженцев "Рукбан", который расположен в оккупированной США зоне Эт-Танф, проживают свыше 12 тысяч человек.

Мизинцев добавил, что сирийское правительство оборудовало дополнительный центр временного размещения "Дуэр" для желающих покинуть лагерь.

Он также выразил надежду на то, что США обеспечат безопасность сотрудников ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в контролируемой ими 55-километровой зоне Эт-Танф.

Лагерь "Рукбан" расположен в Сирии в односторонне созданной США зоне деэскалации "Эт-Танф" (граница Сирии и Иордании, рядом с американской базой "Эт-Танф").