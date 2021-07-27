Молодые офицеры пополнят подводные силы Тихоокеанского флота

Более 30 молодых офицеров–выпускников пополнят подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке после окончания военных вузов в 2021 году.

Молодые лейтенанты выпускники высших военных учебных заведений Военно-Морского Флота. Все они будут распределены и назначены на воинские должности по своим специальностям. Это будут первичные офицерские должности командиров и инженеров групп в составе экипажей атомных подводных крейсеров. Первые выпускники уже прибыли, разместились в жилых помещениях и начали приём дел и должностей.

Вопросами размещения и назначения на должности выпускников военных вузов занимается комиссия, специально созданная в объединении на этот период. Командование заранее подготовило для молодых офицеров жильё, оперативно решается вопрос получения положенных выплат при назначении на первичную должность.

По прибытии в воинские части с молодыми офицерами будут проведены инструктажи, после чего военнослужащие начнут приём должностей.