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МиГ разрабатывает палубный истребитель пятого поколения

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Истребитель МиГ-35
Истребитель МиГ-35.
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

В России начали разрабатывать перспективный палубный истребитель МиГ пятого поколения. В ближайшие годы конструкторы самолетостроительной корпорации планируют представить опытный образец самолета.

Его выполнят с применением технологии «стелс», сообщил РИА Новости собеседник в оборонно-промышленном комплексе. В настоящее время ведется компьютерное моделирование перспективного палубного истребителя. Он будет выполнен в размерности МиГ-35, с возможностью вертикального взлета и посадки.

Кроме того, самолет конструируют в едином комплексе - палубный истребитель и беспилотник. Масса беспилотного летательного аппарата, который планируют выполнить по аэродинамической схеме «летающее крыло» - более десяти тонн. Дрон будет работать вместе с истребителем и выполнять функции «верного ведомого» - заправка и совместное нанесение ударов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
ИТ
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