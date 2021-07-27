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Российская газета

Разработчик раскрыл детали бортовых систем истребителя Checkmate

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Источник изображения: rg.ru

Новейший российский истребитель Checkmate будет оснащен самым современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, рассказал на авиасалоне МАКС-2021 советник первого заместителя гендиректора "Концерна радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), входящего в госкорпорацию "Ростех", Владимир Михеев.

Система, разработанная в Раменском приборостроительном конструкторском бюро, включает в себя перспективный широкоформатный коллиматорный индикатор, панорамный авиационный индикатор и многофункциональный пульт-индикатор.

По словам Михеева, оборудование ничем не уступает авиационным комплексам американского F-35, а по некоторым параметрам превосходит их.

- На основе этих приборов разрабатываются и проходят испытания изделия для новейших отечественных боевых самолетов Су-57 и МиГ-35Д, а также опытные образцы для представленного на МАКС-2021 легкого тактического истребителя Checkmate. Данные разработки являются следующим шагом развития российской авионики и ничем не уступают аналогичным изделиям, устанавливаемым на американских самолетах F-35, - приводит слова Михеева ТАСС.

Так, вся основная пилотажная информация и данные о воздушной обстановке выводятся на панорамный индикатор и лобовое стекло. В частности, отображаются сведения по цели и о том, какое ракетное оружие необходимо применить в актуальной боевой обстановке.

На панорамном авиационном сенсорном индикаторе с диагональю 25 дюймов выводится информация о состоянии систем и вооружения, маршруте и положении самолета по курсе. Благодаря высокому разрешению на экране могут отображаться любые графические изображения.

Еще одни многофункциональный пульт-индикатор, также с сенсорной панелью, предназначен для ввода в бортовой комплекс командной информации.

Однодвигательный истребитель Checkmate был впервые продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2021. Новый самолет создан на базе Су-57. Истребитель будет способен развивать скорость 1,8-2 Маха и нести 7,4 тонны полезной нагрузки. Дальность его полета 3000 км, максимальная высота полета - 16,5 километра. Самолет может одновременно поражать до шести целей, применяя современные авиационные средства поражения, которые размещаются во внутренних отсеках, а также на двух внешних подвесах.

Испытания Checkmate планируется завершить через шесть лет.

Напомним, ранее в Сети были опубликованы фото с детальными изображениями кабины новейшего истребителя.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
МиГ-35
ПАК ФА
Компании
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