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Известия.ru

Источник рассказал об этапе разработки нового «самолета Судного дня»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В настоящее время проект нового «самолета Судного дня» Ил-96-400М находится лишь на стадии разработки. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили «Известиям» источники в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ.

«Пока ни одного готового Ил-96-400М нет. А работы по этому лайнеру пока находятся в стадии разработки. Также эта машина еще не прошла испытания. Говорить о конкретных планах строительства летающего командного пункта на базе Ил-96-400М можно будет только после того, как самолет совершит первый полет», — рассказал собеседник издания, добавив, что только тогда и будут примерно известны все параметры, а также летные характеристики машины.

Исходя из этих данных будет составлен перечень бортового оборудования и определены возможности по управлению силами и средствами, заключил он.

Ранее в этот день «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщили о том, что в Воронеже специалисты приступили к созданию новейшего самолета управления войсками на случай ядерной войны.

Собеседник агентства рассказал о том, что российская армия получит два таких самолета, однако допусти, что в перспективе Минобороны может заказать и третье воздушное судно. Кроме того, источник указал на то, что проект носит название «Звено-3С».

Новейший радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам, включая стратегическую авиацию, подвижные и шахтные пусковые установки, подводные лодки — носители стратегического ядерного оружия в радиусе 6 тыс. км.

Осенью 2020 года стало известно, что новые «самолеты Судного дня» перенесут с Ил-80 на Ил-96-400М. Отмечается, что дальность полета новых аппаратов увеличится в два раза по сравнению с предшественниками.

Название «самолеты Судного дня» воздушные пункты управления войсками получили в США. Американцы полагали, что именно их Россия задействует в случае ядерной войны для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. В США функции таких пунктов осуществляет E-4B на базе Boeing 747.

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Страны
Россия
США
Продукция
Boeing 747
Ил-96
Компании
Boeing
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2020-й год
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ЯО
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