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ЦАМТО

ВКС России получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М

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Строящийся первый летный опытный образец пассажирского самолета Ил-96-400М (заводской номер 01001) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество" (ВАСО). Воронеж, январь 2020 года
Строящийся первый летный опытный образец пассажирского самолета Ил-96-400М (заводской номер 01001) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество" (ВАСО). Воронеж, январь 2020 года.
Источник изображения: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ЦАМТО, 26 июля. Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных командных пункта, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления.

Проект носит название "Звено-3С", уточнил он.

Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам, в том числе экипажам стратегической авиации, расчетам подвижных и шахтных пусковых установок, экипажам подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6 тыс. км.

Эти самолеты "Судного дня" придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником.

Такие самолеты предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.

США также обладают летающими командными пунктами на базе Boeing 747, отмечает агентство.

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Boeing 747
Ил-96
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