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ЦАМТО

Турецкая компания Baykar Makina разрабатывает боевой БЛА MIUS

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Турецкие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 (c) Baykar Makina
Турецкие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 (c) Baykar Makina.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 26 июля. Турецкая компания Baykar Makina 20 июля на своей странице в Twitter впервые продемонстрировала рендерное изображение концептуального дизайна боевого беспилотного летательного аппарата MIUS (UCAV).

Как заявил технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар, компания разработала проект MIUS за счет собственных средств. Как планируется, MIUS сможет нести около 1,5 тонн полезной нагрузки, включая боеприпасы различных типов, в т.ч. управляемые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и крылатые ракеты.

По словам С.Байрактара, MIUS сможет нести боеприпасы во внутреннем отсеке вооружения для снижения радиолокационной заметности. Размещение боеприпасов на подкрыльевых узлах подвески также возможно при применении в операциях, где показатель радиолокационной заметности не важен.

Первоначально БЛА планируется применять на крейсерской скорости, близкой к скорости звука, однако "следующие прототипы" будут сверхзвуковыми.

Наиболее важным моментом, по мнению С.Байрактара, является то, что в отличие от других прототипов новый аппарат сможет выполнять взлет и посадку на борт судов, сходных с десантно-вертолетными кораблями доками (ДВКД) класса "Анадолу". Компания стремится добиться взлета БЛА с борта "Анадолу" без применения катапульты.

Отличительными элементами конструкции нового турецкого боевого БЛА должно стать вертикальное хвостовое оперение и передние горизонтальные поверхности управления (аэродинамическая схема "утка"). Благодаря этим элементам аппарат должен обладать высокой маневренностью.

По заявлению компании, благодаря использованию искусственного интеллекта будет обеспечено взаимодействие MIUS с пилотируемыми боевыми самолетами. Как ожидается, это также позволит вести боевые действия против пилотируемых боевых самолетов последнего поколения.

Согласно объявленному графику, Baykar Makina намерена приступить к летным испытаниям БЛА MIUS в 2023 году.

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