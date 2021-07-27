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МЧС Белоруссии в случае угрозы нацбезопасности будет выполнять задачи МВД

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Источник изображения: vpk-news.ru

В случае угрозы национальной безопасности белорусские спасатели будут выполнять те же задачи, что и органы внутренних дел. Об этом 25 июля заявил министр по чрезвычайным ситуациям республики Вадим Синявский.

«Это была и наша инициатива в том числе. Министерство по чрезвычайным ситуациям входит в состав сил, средств, которые обеспечивают национальную безопасность Белоруссии, поэтому как бы сложно ни было, какие бы мы задачи ни выполняли, мы — люди в погонах, и в случае возникновения угрозы национальной безопасности, территориальной целостности Белоруссии определены соответствующий расчет, вооружение и экипировка. В случае возникновения внештатных ситуаций (будем называть — чрезвычайных ситуаций) мы фактически будем выполнять, как и органы внутренних дел, задачи по предназначению», — сказал он, комментируя новшества в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении», согласно которым у МЧС появляются новые функции.

По его словам, говорит Eadaily, «на сотрудников министерства будет распространяться закон «Об органах внутренних дел» по условиям применения физической силы, специальных средств, табельного оружия, и самое главное — сотрудники будут точно так же законодательно защищены от различного рода угроз».

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Страны
Белоруссия
Компании
МЧС
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