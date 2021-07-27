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Военно-промышленный курьер

Во сколько обходится американцам помощь Украине

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Джордж Кент
Джордж Кент.
Источник изображения: vpk-news.ru

Украина входит в пятерку стран, которые ежегодно получают финансовую поддержку от Вашингтона.

Об этом заявил временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом России в список иноагентов), сообщает Rubaltic.ru.

«Ежегодно наш Конгресс выделяет средства на поддержку Украины в различных отраслях — до 750 млн долларов в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно», — сказал дипломат.

По словам Кента, объемы финансовой помощи Украине не зависят от того, представители какой партии занимают руководящие посты в США.

«И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно о том, что США заморозили пакет военной помощи Украине, в который входило в том числе летальное оружие, на сумму 100 млн долларов.

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Страны
Россия
США
Украина
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