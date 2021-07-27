Турция показала сверхзвуковой дрон для своего авианосца

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz.

Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pHi2uprOrV — BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 20, 2021

Компания Baykar Defence опубликовала концепт реактивного беспилотника MIUS, предназначенного для оснащения первого турецкого авианосца Anadolu.

На строящемся корабле планировалось разместить истребители укороченного взлета и вертикальной посадки F-35. После конфликта с США из-за покупки российских зенитных систем С-400 Анкаре было отказано в F-35. Baykar предложил оснастить Anadolu турбовинтовыми дронами TB3. На корабле можно разместить до 50 таких аппаратов в палубной модификации и одновременно управлять полетом 10 из них.

Новая разработка, MIUS сможет летать со скоростью 1,4 Маха и нести около полутора тонн полезной нагрузки, заявили в Baykar. В частности, дрон будет использовать ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и крылатые ракеты. Беспилотник планируется оснастить турбореактивным двигателем украинского производства, первый полет намечен на 2023 год.

Антон Валагин