Войти
Российская газета

Россия начала строить "самолеты Судного дня"

264
0
0
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Воронежское самолетостроительное общество (ВАСО) начало работу над воздушным командным пунктом на базе широкофюзеляжного самолета Ил-96-400.

- Проект называется "Звено-3С". ВКС России получат два таких ВКП, возможно три. Один самолет находится в производстве, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Радиоэлектронное оборудование самолета позволяет доводить приказы войскам - в том числе подводным лодкам с баллистическими ракетами, шахтным пусковым установкам МБР и стратегической авиации, - в радиусе шести тысяч километров.

ВКП также предназначен для эвакуации высшего военно-политического руководства страны в случае уничтожения наземной инфраструктуры. Самолет оборудован системой дозаправки в воздухе. Он придет на смену советским летающим командным пунктам на базе Ил-86. По сравнению с предшественниками дальность полета нового ВКП выросла в два раза.


Антон Валагин (Воронеж)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-96
Компании
ВАСО
Похожие новости
28.04.2012
Многострадальный Ан-70: новые игры вокруг проекта
26.10.2011
ВАСО переоборудует два самолета Ил-96 для управления делами президента
28.09.2010
ОАК обратилась к дорогим поставщикам
01.02.2010
Куба планирует закупить три пассажирских самолета Ан-148
23.12.2008
Пермские двигатели для самолета президентского отряда
17.08.2007
Новый российский грузовой лайнер Ил-96-400Т доставлен в Жуковский на выставку МАКС-2007
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 08:35
  • 3
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 27.07 08:26
  • 267
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:41
  • 97
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 07:05
  • 1
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 27.07 05:38
  • 929
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил
  • 27.07 04:48
  • 2
The National Interest (США): эти пять российских кораблей господствуют на Черном море, вызывая озабоченность у американских ВМС
  • 27.07 01:54
  • 7
На Украине изучают возможность производить истребители Су-27 и МиГ-29
  • 27.07 01:33
  • 1
Новейший палубный "стелс"-истребитель: скоро из России
  • 27.07 01:32
  • 1
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 26.07 23:42
  • 9
День (Украина): под сенью «Циркона»
  • 26.07 22:15
  • 7
Defence 24 (Польша): «Терминатор» с дистанционным управлением — очередной российский боевой робот
  • 26.07 18:25
  • 1
"Вертолеты России" согласовали техзадания с поставщиками по проекту "Минога"