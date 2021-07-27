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ТАСС

Индия может отправить более двух беспилотных миссий на орбиту перед полетом астронавтов

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Глава ISRO Кайласавадиву Сива также сообщил, что первые индийские астронавты могут провести на орбите меньше времени, чем это первоначально планировалось

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO), которая изначально планировала запустить два корабля в беспилотном режиме до того, как национальный корабль доставит индийских астронавтов на орбиту, может выполнить больше запусков без экипажа, что может увеличить период подготовки к пилотируемому полету. Об этом сообщил глава ISRO Кайласавадиву Сиван в интервью газете Times of India.

"Возможно, нам потребуется выполнить более двух полетов без экипажа. <…> На основании того, как системы корабля будут работать во время первого и второго полетов без экипажа, и оценки полученных данных, консультативный совет решит, нужно ли нам больше миссий, прежде чем будут отправлены астронавты", - приводит в понедельник издание слова Сивана.

Ранее Сиван сообщил прессе, что первый беспилотный полет индийского корабля на орбиту, который планировался на конец текущего года, вряд ли состоится до июня 2022 года, поскольку подготовительные работы задержала пандемия коронавирусной инфекции.

Глава ISRO также сообщил газете, что первые индийские астронавты могут провести на орбите меньше времени, чем это первоначально планировалось. "Подготовка, разработка систем, основана на том, чтобы космонавты оставались в космосе в течение недели. Однако в ходе первой миссии мы можем быть несколько осторожнее. При этом пока не принято решение, сколько времени они там проведут", - отметил Сиван.

Более 40 станций слежения

Он рассказал, что ISRO намерена использовать не менее 40 наземных станций слежения - и индийских, и в других странах - для наблюдения за полетом первых астронавтов, а также планируется задействовать два спутника.

"Обычно нам нужно всего несколько станций, чтобы отслеживать наши спутники. Но для полета человека необходимо отслеживать всю орбиту, поэтому мы подключимся к 40 станциям по всему миру", - пояснил глава индийского космического ведомства. Он уточнил, что станции будут покрывать только 40% орбиты полета корабля, а остальные 60% будут отслеживаться двумя спутниками наблюдения, первый из которых будет готов к марту - апрелю следующего года, а второй - к началу второго беспилотного полета.

Собеседник газеты также сообщил, что члены первого индийского космического корабля при возвращении на землю будут приводняться в акватории Аравийского моря или Бенгальского залива. "Аравийское море менее бурное по сравнению с Бенгальским заливом, но последний имеет лучшую инфраструктуру, учитывая, что посадка будет происходить ближе к порту Порт-Блэр. На данном этапе мы оставляем открытыми оба варианта", - сказал Сиван.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Первоначально планировалось, что трое членов экипажа проведут на орбите от пяти до семи дней и что перед этим будут осуществлены два запуска кораблей в беспилотном режиме для проверки оборудования. На борту этих кораблей должны находиться специально разработанные роботы для проверки систем жизнеобеспечения.

Однако, как сообщил в ноябре прошлого года глава ISRO Кайласавадиву Сиван, из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" откладывается, и пока точные сроки первого индийского пилотируемого полета не объявлены.

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