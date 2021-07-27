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Известия.ru

Разведку у российских границ за неделю вели 47 иностранных аппаратов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российские радиолокационные станции (РЛС) за минувшую неделю сопроводили 47 иностранных аппаратов у границ страны, следует из данных Минобороны РФ, опубликованных в понедельник, 26 июля, на сайте газеты «Красная звезда».

«36 самолетов-разведчиков и 11 разведывательных БПЛА иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», — сообщает оборонное ведомство.

Отмечается, что нарушения государственной границы России этими летательными аппаратами допущено не было.

22 июля стало известно, что российский истребитель Су-27 сопроводил многоцелевой истребитель ВВС Германии в небе над Балтийским морем.

Совбез России 14 июля указал на возросшую разведактивность стран НАТО. По словам заместителя секретаря СБ Михаила Попова, за 2020 год воздушную разведку у границ России вели более тысячи самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. При этом он заверил, что провокации у границ будут жестко пресекаться.

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