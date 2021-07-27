Новейший истребитель Checkmate получит самую современную авионику от КРЭТ

Бортовой комплекс включает в себя перспективный широкоформатный коллиматорный индикатор, панорамный авиационный индикатор и многофункциональный пульт-индикатор

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Однодвигательный истребитель Checkmate получит самый современный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Вся необходимая летчику информация будет выводиться на панорамный индикатор с сенсорной панелью и индикатор на лобовом стекле, рассказал ТАСС на авиасалоне МАКС-2021, который проходил с 20 по 25 июля в Жуковском, советник первого заместителя гендиректора КРЭТ (АО "Концерн радиоэлектронные технологии", входит в госкорпорацию "Ростех") Владимир Михеев.

Новейший бортовой комплекс, разработанный в Раменском приборостроительном конструкторском бюро (входит в КРЭТ), включает в себя перспективный широкоформатный коллиматорный индикатор, панорамный авиационный индикатор и многофункциональный пульт-индикатор. Изделия, по словам Михеева, ничем не уступают авиационным комплексам американского самолета F-35, а по некоторым параметрам даже превосходят их.

"На основе этих приборов разрабатываются и проходят испытания изделия для новейших отечественных боевых самолетов Су-57 и МиГ-35Д, а также опытные образцы для представленного на МАКС-2021 легкого тактического истребителя Checkmate. Данные разработки являются следующим шагом развития российской авионики и ничем не уступают аналогичным изделиям, устанавливаемым на американских самолетах F-35", - подчеркнул Михеев.

Перспективный широкоформатный коллиматорный индикатор передает на лобовое стекло самолета основную пилотажную информацию и данные о воздушной обстановке. "На стекло выводится информация по целям, и о том, какое ракетное оружие надо применить в данной боевой обстановке", - рассказал Михеев.

В свою очередь панорамный авиационный индикатор с диагональю 25 дюймов, оборудованный сенсорной панелью, отображает полную информацию о состоянии систем и вооружении самолета, маршруте и положении самолета по курсу следования. Данный индикатор имеет высокую разрешающую способность, что позволяет отображать любые графические изображения с высоким качеством.

Многофункциональный цветной пульт-индикатор, оборудованный сенсорной панелью, предназначен для отображения информации, а также для ввода в комплекс бортового радиоэлектронного оборудования необходимой командной информации.

Легкий тактический самолет

Госкорпорация "Ростех" представила новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate в ходе авиасалона МАКС-2021. Новый самолет создан Ростехом в инициативном порядке на базе истребителя пятого поколения Су-57.

Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превысит более семи тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Машина будет оснащена высокоэффективной силовой установкой. Предполагается, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, с 2026 года Ростех планирует начать его серийное производство.