Войти
ТАСС

Новейший истребитель Checkmate получит самую современную авионику от КРЭТ

328
0
0
Панорамный авиационный индикатор с сенсорной панелью
Панорамный авиационный индикатор с сенсорной панелью.
Источник изображения: © Милена Синева/ТАСС

Бортовой комплекс включает в себя перспективный широкоформатный коллиматорный индикатор, панорамный авиационный индикатор и многофункциональный пульт-индикатор

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Однодвигательный истребитель Checkmate получит самый современный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Вся необходимая летчику информация будет выводиться на панорамный индикатор с сенсорной панелью и индикатор на лобовом стекле, рассказал ТАСС на авиасалоне МАКС-2021, который проходил с 20 по 25 июля в Жуковском, советник первого заместителя гендиректора КРЭТ (АО "Концерн радиоэлектронные технологии", входит в госкорпорацию "Ростех") Владимир Михеев.

Новейший бортовой комплекс, разработанный в Раменском приборостроительном конструкторском бюро (входит в КРЭТ), включает в себя перспективный широкоформатный коллиматорный индикатор, панорамный авиационный индикатор и многофункциональный пульт-индикатор. Изделия, по словам Михеева, ничем не уступают авиационным комплексам американского самолета F-35, а по некоторым параметрам даже превосходят их.

"На основе этих приборов разрабатываются и проходят испытания изделия для новейших отечественных боевых самолетов Су-57 и МиГ-35Д, а также опытные образцы для представленного на МАКС-2021 легкого тактического истребителя Checkmate. Данные разработки являются следующим шагом развития российской авионики и ничем не уступают аналогичным изделиям, устанавливаемым на американских самолетах F-35", - подчеркнул Михеев.

Перспективный широкоформатный коллиматорный индикатор передает на лобовое стекло самолета основную пилотажную информацию и данные о воздушной обстановке. "На стекло выводится информация по целям, и о том, какое ракетное оружие надо применить в данной боевой обстановке", - рассказал Михеев.

В свою очередь панорамный авиационный индикатор с диагональю 25 дюймов, оборудованный сенсорной панелью, отображает полную информацию о состоянии систем и вооружении самолета, маршруте и положении самолета по курсу следования. Данный индикатор имеет высокую разрешающую способность, что позволяет отображать любые графические изображения с высоким качеством.

Многофункциональный цветной пульт-индикатор, оборудованный сенсорной панелью, предназначен для отображения информации, а также для ввода в комплекс бортового радиоэлектронного оборудования необходимой командной информации.

Легкий тактический самолет

Госкорпорация "Ростех" представила новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate в ходе авиасалона МАКС-2021. Новый самолет создан Ростехом в инициативном порядке на базе истребителя пятого поколения Су-57.

Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превысит более семи тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Машина будет оснащена высокоэффективной силовой установкой. Предполагается, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, с 2026 года Ростех планирует начать его серийное производство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
МиГ-35
ПАК ФА
Компании
КРЭТ
Ростех
РПКБ
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
27.07.2021
Разработчик раскрыл детали бортовых систем истребителя Checkmate
26.07.2021
The National Interest (США): успех российскому экспортному истребителю-невидимке Checkmate еще не гарантирован
16.11.2017
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
06.04.2016
Гиви Джанджгава об электронной «начинке» современного истребителя
26.08.2015
Истребитель ПАК ФА получил полностью цифровую систему наведения оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 08:26
  • 267
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:41
  • 97
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 07:05
  • 1
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 27.07 05:38
  • 929
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил
  • 27.07 04:48
  • 2
The National Interest (США): эти пять российских кораблей господствуют на Черном море, вызывая озабоченность у американских ВМС
  • 27.07 01:54
  • 7
На Украине изучают возможность производить истребители Су-27 и МиГ-29
  • 27.07 01:33
  • 1
Новейший палубный "стелс"-истребитель: скоро из России
  • 27.07 01:32
  • 1
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 26.07 23:42
  • 9
День (Украина): под сенью «Циркона»
  • 26.07 22:15
  • 7
Defence 24 (Польша): «Терминатор» с дистанционным управлением — очередной российский боевой робот
  • 26.07 18:25
  • 1
"Вертолеты России" согласовали техзадания с поставщиками по проекту "Минога"
  • 26.07 16:55
  • 1
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка - Погранслужба Киргизии