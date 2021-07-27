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В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения

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Источник изображения: Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» начала разработку нового палубного истребителя пятого поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, компания ведет работы над самолетом с применением технологии «стелс». Первые опытные образцы планируется выпустить уже в ближайшие несколько лет. Также отмечается, что в рамках проекта рассматривается возможность разработки истребителя с вертикальным взлетом и посадкой. Помимо этого, собеседник издания добавил, что машина будет разрабатываться в рамках комплекса — палубный самолет плюс беспилотный летательный аппарат.

Ранее американский журнал The National Interest рассказал, что российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, может оказаться коммерчески привлекательным для зарубежных заказчиков, В публикации издания обозначается условие, выполнение которого должно обеспечить популярность ЛТС. «Если появится истребитель Checkmate, который сможет достичь заявленных параметров — в частности, по дальности действия, низкой стоимости и малой радиолокационной заметности, он все же может оказаться коммерчески привлекательным, даже если его цена окажется несколько выше заявленной», — пишет журнал.


Марина Совина

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Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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