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Вестник Мордовии

"Грозу Европы"- SS-20 хотели дополнить еще более смертоносным "Пионером-3"

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Советские подвижные ракетные комплексы средней дальности РСД-10 "Пионер", известные также как SS-20, называли "Грозой Европы". И не зря. Они могли поражать цели боеголовками мощностью в 150 килотонн на дистанции до 5000 км.

Это оружие постоянно совершенствовалось. Так, в 1980 году на вооружение был принят "Пионер -УТТХ", бивший уже на 5500 км, с новой системой управления и обладавший лучшими характеристиками точности.

Еще более смертоносным должен был стать "Пионер-3" (натовское обозначение SS-X-28 SABER), который, как сообщается в открытых источниках, должен был быть унифицирован с межконтинентальным "Тополем".

По некоторым данным, в модификации с моноблочной термоядерной боевой частью его боеголовка могла уничтожать противника на дистанции в 7500 км. При этом предусматривалось, что часть ракет будет оснащена и тремя боеголовками.

Успешные испытания этих ракет, способных еще более эффективно прорывать ПРО, провели в середине 80-х годов. Однако затем из-за известного договора с американцами об уничтожении систем средней дальности все работы были полностью прекращены.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
РСД-10
Проекты
Ядерный щит
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