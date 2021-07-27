Армия Израиля нанесла удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа

Иерусалим. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Истребители ВВС Израиля атаковали военную базу, на которой располагался ряд зданий, используемых членами ХАМАС, сообщила армия обороны Израиля.

"В ответ на воздушные шары с зажигательными устройствами, запущенные в сторону Израиля, мы нанесли удар по военной базе ХАМАС, содержащей инфраструктуру и средства, используемые для террористической деятельности", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере армии обороны Израиля.

Уточняется, что данная база находилась недалеко от гражданских объектов в Газе, в том числе от школы.

"Мы будем продолжать реагировать на любые попытки террора со стороны Газы", - отметили израильские военные.