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Интерфакс-АВН

Армия Израиля нанесла удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа

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F-15 ВВС Израиля
F-15 ВВС Израиля.
Источник изображения: vpk-news.ru

Иерусалим. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Истребители ВВС Израиля атаковали военную базу, на которой располагался ряд зданий, используемых членами ХАМАС, сообщила армия обороны Израиля.

"В ответ на воздушные шары с зажигательными устройствами, запущенные в сторону Израиля, мы нанесли удар по военной базе ХАМАС, содержащей инфраструктуру и средства, используемые для террористической деятельности", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере армии обороны Израиля.

Уточняется, что данная база находилась недалеко от гражданских объектов в Газе, в том числе от школы.

"Мы будем продолжать реагировать на любые попытки террора со стороны Газы", - отметили израильские военные.

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Страны
Израиль
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