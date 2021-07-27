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РИА Новости

Источник сообщил, что РСК "МиГ" начала разработку палубного истребителя пятого поколения

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Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова
Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" начала разработку палубного истребителя 5-го поколения, который будет выполнен с применением технологии "стелс", в ближайшие несколько лет планирует создать опытный образец самолета, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Компания ведет работы над перспективным палубным истребителем 5-го поколения, который будет выполнен с применением технологий "стелс". Сейчас идет этап компьютерного моделирования, первые опытные образцы машины планируется выпустить в ближайшие несколько лет", - рассказал источник.

Он добавил, что "в рамках проекта в том числе рассматривается возможность создания версии истребителя с вертикальными взлетом и посадкой". Ожидается, что самолет будет выполнен в размерности МиГ-35.

Машина, уточнил собеседник, будет создаваться в рамках комплекса - палубный самолет плюс беспилотный летательный аппарат массой более 10 тонн, который будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло".

"Аппарат должен применяться совместно с истребителем в рамках концепции "верного ведомого". Его функции - либо заправка, либо совместное нанесение ударов", - добавил источник. Собеседник уточнил, что в аппарате будут в том числе использоваться наработки по беспилотнику "Скат".

На авиасалоне МАКС-2021 компания "МиГ" представила перспективный многофункциональный комплекс палубной авиации в виде масштабных макетов. В том числе была показана масштабная модель палубного истребителя 5-го поколения. Согласно макету самолет будет двухдвигательным со сниженной радиолокационной заметностью. Машина будет выполнена по аэродинамической схеме "утка", то есть с передним горизонтальным оперением - сзади у самолета два киля без хвостового горизонтального оперения. Также был показан макет БПЛА из состава комплекса. Характерная особенность будущего аппарата - хвостовое оперение в виде перевернутого "V".

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Скат БЛА
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МиГ РСК
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
ИТ
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